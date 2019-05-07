ABD yaptırımı vazgeçirdi: TÜPRAŞ İran'dan petrol alımını durduruyor

Nisan ayında 100 bin ton dolayında İran’dan ham petrol ithalatı yapan TÜPRAŞ, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım kararı sonrası İran'dan petrol ithalatını tümüyle kesecek. Türkiye, diğer tedarikçi ülkelerden daha ucuz olması ve teknik özelliklerinin daha uygun olması nedeniyle petrol ihtiyacının yarısını İran'dan karşılıyordu.

ABD'nin yaptırım kararı sonrası TÜPRAŞ, İran'dan yaptığı petrol ithalatını kesme kararı aldı.

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre, nisan ayında geçici verilere göre 100 bin ton dolayında İran’dan ham petrol ithalatı yapan TÜPRAŞ, petrol ithalatını tümüyle kesecek. Yeni ham petrol rotasının Irak, Rusya gibi ülkeler ve kısmen de (siyasi gelişmeler önemli) Suudi Arabistan olabileceği konuşuluyor.

BOTAŞ’ın, İran’dan uzun yıllara yayılmış, “al ya da öde” yaptırımlı sözleşmeye dayanan doğalgaz alımı ise devam edecek.

YARISI İRAN'DAN GELİYORDU

Türkiye, değişik ülkelerden aylık 2 milyon ton dolayında ham petrol ithal ediyor. ABD yaptırımları öncesinde en önemli kaynak ülke İran’dı.

TÜPRAŞ, şu iki nedenle İran petrolünü tercih ediyordu:

-İran petrolünün fiyatı, görece diğer tedarikçi ülkelere göre daha ucuz.

-İran petrolü, TÜPRAŞ rafinerisinin teknik özelliklerine daha uygun. Rafinaj işlemi sonrasında daha ideal özelliklerde ürün elde ediliyor.

Türkiye, bu çerçevede bazı aylarda toplam aylık ham petrol gereksiniminin yarısından fazlasını İran’dan yapıyordu.

TRUMP NİSAN AYINDA İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptırımlarda Türkiye dahil sekiz ülkeye tanınan muafiyetin uzatılmayacağını 22 Nisan tarihinde ilan etmişti.

İlgili 8 ülke muafiyet kapsamından Mayıs ayında çıkarılacaktı.

