ABD ve Türkiye'den Menbiç açıklaması

Türkiye ve ABD'den yapılan ortak açıklamada, tarafların Menbiç yol haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ilerleme taahhütü verdiği belirtildi.

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısı sonrasında yayımlanan açıklamada, tarafların, Menbiç Yol Haritasında yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt ettikleri belirtildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsicisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı toplantı sonrasında yayımlanan ortak açıklamada "Taraflar, Menbiç yol haritası konusunda yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" denildi.

Açıklamada, Menbiç yol haritasında belirtilen diğer alanlara ilişkin müşterek planlama konusunda ortak çalışmanın sürmesinde mutabık kalındığı aktarıldı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ŞUBAT 2019'DA WASHINGTON'DA

Türkiye ile ABD'nin, "müttefik olarak birbirlerine karşı yükümlülüklerine uygun şekilde, her iki ülkenin güvenlik kaygılarını etkin biçimde ele alma taahhüdünü paylaştığı ve Suriye'de devam eden krize ilişkin olarak karşılıklı menfaatlerini ilgilendiren konularda ilerleme sağlamayı sürdürmeyi arzu etmekte olduğu"nun vurgulandığı açıklamada, "Bu amaçla taraflar, Suriye konulu Çalışma Grubu toplantılarının daha sık aralıklarla düzenlenmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu'nun müteakip toplantısının en geç Şubat 2019'a kadar Washington'da toplanmasını kararlaştırmışlardır" denildi.

ABD'li temsilci James Jeffrey Suriye konusunda İran, Rusya ve Türkiye tarafından yürütülen Astana süreci için "Artık fişini çekme zamanı" demiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "çok talihsiz bir açıklama" diye tepki göstermişti.