ABD ve Almanya'dan seçim iptaline ilişkin açıklama

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sandık sürecinin özgür, adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin beklendiği belirtildi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise, YSK'nin İstanbul seçimlerini tekrar etme kararından ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesine ilişkin ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Sağlıklı bir Türk demokrasisi Türkiye'nin ve ABD'nin de aralarında olduğu ortaklarının çıkarınadır" dedi ve "istikrarlı, müreffeh ve güvenilir bir müttefikliği sağlamaya yardım eder" ifadesini kullandı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Dışişleri Sözcüsü, "Seçim sürecinin, katılan tüm tarafların saygı duyduğu ve bu sayede seçmenin sonuçları kabul edeceği özgür, adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de seçim iptaline ilişkin bir açıklama yaparken, "Türkiye'nin geleceği ve demokrasiye verilen değerin kendisi için kalpten önem taşıdığını", bundan dolayı seçimlerin tekrarı kararından büyük endişe duyduğunu belirtti.

Steinmeier, YSK'nın şu ana kadar İstanbul'daki seçimlerin geçersiz sayılmasını gerektirecek ikna edici bir gerekçe ortaya koymadığını söyledi.