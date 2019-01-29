ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği ikili ilişkileri zorlaştırıyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, 'Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde zorluklar yaşandığını' savundu.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde konuşan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, "Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" dedi.

Coats, bundan dolayı "Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu" öne sürdü.

'ESAD'IN KONTROLÜ YENİDEN SAĞLAMASI MUHTEMEL'

ABD'li yetkili, Türkiye ve İsrail'le çatışmaktan kaçınan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ülke topraklarının tamamında kontrolü yeniden ele geçirmesinin muhtemel göründüğünü kaydetti.

Coats, "Esad, muhalefeti büyük ölçüde yenilgiye uğrattı ve Suriye topraklarının tamamında kontrolü yeniden ele geçirmesi muhtemel görünüyor. Türkiye ve İsrail'le çatışmaktan kaçınmak isteyen Şam yönetimi, ülke topraklarında kontrolü yeniden ele geçirmeye odaklanacak" ifadelerini kullandı.