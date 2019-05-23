'ABD, Türkiye'ye S-400 için süre verdi' haberine ilk yanıt

ABD'nin Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçmesi için iki hafta süre tanıdığı haberlerine ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 'Bize resmi olarak böyle bir şeyin intikal etmesi söz konusu değil' dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD’nin S-400 sistemlerinin alımı ile ilgili Türkiye’ye Haziran ayı başına kadar süre tanıdığı iddialarına ilişkin, “Bize resmi olarak böyle bir şeyin intikal etmesi söz konusu değil” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye’nin S-400 alımına karşı sunulan karar tasarısını değerlendiren Kıran, “Bugün Kongre’de kabul edilen karar tasarısı ile birlikte, Amerika’da S-400 hava savunma sisteminin farklı bir mecrada tartışıldığını üzülerek gözlemliyoruz” dedi.

Türkiye’nin S-400 konusunda ABD’nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını dile getiren Bakan Yardımcısı Kıran, ABD yönetiminin Türkiye’nin S-400 konusunda teknik çalışma grubu kurulması teklifine henüz yanıt vermediğini kaydetti.

Yavuz Selim Kıran, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması durumunda nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin bir soruya cevap verdi. Türkiye'nin varsayımlarla hareket etmeyeceğini ve program içinde aktif çalışmalarına devam ettiğini belirten Kıran, şunları söyledi:

"Şu anda F-35'ler ile ilgili herhangi bir aksama söz konusu değil. Pilotlarımız da ABD'de bunun eğitimini almaya devam ediyorlar. Biz açıkçası bunu elma ile armutu karıştırmak olarak görüyoruz. Zaten şu an askeri teçhizat anlamında devam eden birtakım kısıtlamalar da varken bunun mantıkla bağdaşan bir yönü yok. F-35 programı son derece kapsamlı ve üzerinde mutabık kalınmış bir anlaşmadır. Bu anlaşma, hukuka sadık olan her ülkenin dikkat etmesi gereken bir konudur."

SÖZCÜ AKSOY'DAN DA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen "ABD- Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesine" ilişkin, “ABD’deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını gözlemliyoruz. Bugün (22 Mayıs) Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen, ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur” dedi.

Sözcü Aksoy, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: