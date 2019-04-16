'ABD, Türkiye'deki seçimleri yakından izliyor'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye büyükelçi olarak aday gösterdiği David Satterfield, Türkiye’deki yerel seçim sürecini, tüm dünya gibi ABD’nin de yakından izlediğini belirterek, 'Biz özgür, adil ve şeffaf seçimlerin ve seçim süreçlerinin demokrasinin temelini oluşturduğuna inanıyoruz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye büyükelçi olarak aday gösterdiği David Satterfield, Türkiye'deki yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Vekili olarak görev yapan Satterfield, ABD ile AB arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika hakkında yapılan istişareler sonrasında telekonferans brifingi düzenledi, soruları yanıtladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Satterfield'e Türkiye'de 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, AKP’nin itirazları nedeniyle İstanbul’daki oy sayımının halen tamamlanmamasını ABD yönetiminin nasıl değerlendirdiği soruldu.

ABD'li diplomat, Türkiye büyükelçisi olmak için gerekli onay sürecinin tamamlanmadığını, bu konunun henüz kendi sorumluluğunda olmadığını söylemekle birlikte, şu değerlendirmeyi aktardı:

“Biz özgür, adil ve şeffaf seçimlerin ve seçim süreçlerinin demokrasinin temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Türkiye bir demokrasi. Tüm dünya gibi biz de, süreçteki olayların nasıl geliştiğini yakından izliyoruz.”