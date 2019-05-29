ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararına yanıt olarak, Türk pilotların devam eden F-35 eğitimini askıya almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerilimi sürüyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararına karşılık olarak ABD tarafının, Türk pilotların devam eden F-35 eğitimini askıya almayı düşündüğünü iddia etti.

Sputnik'in haberine göre, geçtiğimiz haftalarda ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alma niyetine rağmen Türk pilotlara verilen F-35 eğitimine devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçebileceğini dile getiren Wilson, “Bu mümkün ve diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor” demişti.