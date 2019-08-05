ABD Ticaret Bakanı Eylül'de Türkiye'ye geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la telefonda konuştuğunu ve ABD’li bakanın önümüzdeki ay Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Pekcan “Sayın Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız.” açıklamasında bulundu.