'ABD Suriye'ye saldırırsa AKP destekleyecek mi' sorusuna yanıt

AKP, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ABD'nin sunduğu Suriye tasarısının reddedilmesini 'kaçan fırsat' olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Rusya arasında artan Suriye gerilimine ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'yi hedef alan ve Rusya tarafından veto edilen BMGK tasarısı için "kaçırılmış fırsat" yorumu yapıldı.

Saldırıyı Suriye'nin yaptığına ilişkin güçlü şüphe olduğu iddia edilen açıklamada, "Süreçle ilgili uluslararası kurumlar araştırma yapmalı. Kimyasal saldırı cezasız bırakılmamalı" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Suriye’ye saldırı olursa Türkiye bu saldırıyı destekleyecek mi?” sorusuna “Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump’la görüşmesi oldu. Bizim de Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki görüşmeleri devam ediyor. Biz Türkiye olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakalım gör üşmeler neyi gösterecek. Biz de süreci yakından izlemeye devam ediyoruz” yanıtı verildi.