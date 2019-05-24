ABD Senatosu tasarısına göre Türkiye S-400'den vazgeçmezse F-35 programından çıkarılabilecek

ABD Senatosu tarafından hazırlanan tasarı Rusya ile yaptığı S-400 savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmediği takdirde Türkiye'nin F-35 programına ortaklığına son verilmesini içeriyor.

ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu, 2020 yılı için 750 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, bu tasarı ABD için daha fazla sayıda F-35 savaş uçağının yanı sıra, Rusya ile yaptığı S-400 savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmediği takdirde Türkiye'nin F-35 programına ortaklığına son verilmesini içeriyor.

Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato ile Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tasarıları üzerinde uzlaşma sağlanması gerekiyor.

TRUMP'IN 750 MİLYAR DOLAR BÜTÇE TALEBİ TASARIDA

Temsilciler Meclisi'ne bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu ise kendi Ulusal Güvenlik Yetki Yasası (NDAA) tasarısını önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mart ayında savunma bütçesi için 750 milyar dolar talebini tasarıda içermiş oldu.

ABD Kongresi her yıl NDAA yasası geçiriyor. Bu yasa Savunma Bakanlığı'nın politikasını belirliyor.

PENTAGON'A 94 ADET F-35 ALMA YETKİSİ

Senato'nun yasa tasarısı, Pentagon'a 94 adet Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı satın alma yetkisi veriyor.

F-35 programı 3000 jetten oluşan bir filo öngörüyor. Bu uçakların ana imalatçısı Lockheed, ABD'nin yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu 10 ülke için savaş uçağı üretiyor.

TÜRKİYE ORTAKLIKTAN ÇIKARILABİLİR

Reuters'e göre, yeni NDAA yasasının Türkiye'yi, beşinci kuşak F-35 savaş uçağı üretimi için oluşturulan uluslararası ortaklıktan çıkarması bekleniyor.

ABD'nin NATO müttefikleri arasında yer alan Türkiye de diğer ülkeler gibi F-35'lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı konumunda.

Ancak ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alma planının F-35'lerin güvenliğini tehdit edeceğini söylüyor.

ABD TÜRKİYE'Yİ S-400'DEN VAZGEÇMEYE ZORLUYOR

Washington uzun zamandır Türkiye'yi bu planından vazgeçmeye zorluyor.

Temsilciler Meclisi, bu ay çıkardığı bir yasa tasarısıyla F-35'lerin Türkiye'ye teslimini engellemeye çalıştı.

Senato'nun tasarısı ayrıca ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir Uzay Gücü kurulmasını öngörüyor.

Suriye'deki kamplarda tutulan eski IŞİD militanları ve destekçileriyle ilgili sorunlarla ilgilenmek üzere de bir özel temsilcilik oluşturulması planlanıyor.