ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

ABD yönetiminin, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışı için teklifini sunduğu bildirildi.

ABD heyeti, Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Ankara'ya iletti.

AA'nın haberine göre, ABD'den gelen bir heyet Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki muhataplarından oluşan heyetle görüşmeler yapıyor.

Görüşmelerde ABD yönetiminin Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Türkiye tarafına ilettiği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti. ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi" açıklamasını yapmıştı.

ABD, uzun süredir Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını iptal etmesini istiyor.