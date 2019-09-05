ABD paralı askerlerine barınak arıyor

Amerika'nın Sesi'nde bugün yayınlanan çeşitli 'uzman' görüşlerin de yer aldığı habere göre Türkiye'ye cihatçı göçü tehlikesi var. İdlib'de yaklaşık üç milyon Suriyelinin olduğu tahmin ediliyor.

"Amerika'nın Sesi" VOA İdlib'deki gelişmeler üzerine kapsamlı bir haber hazırladı. Buna göre Suriye Devleti'nin ülkede isyancıların elinde kalan son bölge olan İdlib’i abluka altına almaya hazırlandığı bu dönemde binlerce cihatçı Türkiye’ye sığınmaya çalışıyor. Haber, ABD'nin da katkısıyla Suriye'yi düzlemek için kiralanan cihatçı katillerin ihalesinin de Türkiye'nin kucağına bırakılacağının işaretlerini taşıyor.

DİNCİ SAVAŞCILARIN AKININA UĞRAMASI AN MESELESİ

VOA'nın başvurduğu uzmanlar, Suriye Devleti'nin Suriye’nin tamamının kontrolünü ele geçirmeye kararlı olduğu bu ortamda Türkiye’nin sadece mültecilerin değil, ülke güvenliği için ciddi tehdit anlamına gelen kökten dinci savaşçıların da akınına uğramasının an meselesi olduğu uyarısında bulunuyor. Suriye Devleti'nin adım adım ele geçirdiği İdlib’de, yarısı ülkenin başka bölgelerindeki çatışmalardan kaçan üç milyona yakın Suriyelinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İNSANLAR TÜRKİYE'YE KAÇACAK

Amerika'nın Sesi'nden Dorian Jones'un haberine göre araştırma firması Global Source Partners’dan uzman Atilla Yeşilada, “Sınırdaki derme çatma mülteci kamplarında üst üste yığılan yarım milyon mülteci çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat kuzeye ilerler ve İdlib’i ele geçirirse bu insanlar Türkiye’ye kaçacak. Bu insanları kabul etmememizin hiçbir yolu yok. Buna ek olarak belki 40, belki de 60 bin azılı kökten dinci, mültecilerin arasına karışacak ve Türkiye’ye girecek. Bu durum, bölgedeki istikrarsızlığa daha da katkıda bulunacak” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE'DEKİ CİHATÇILARIN YERİNİ BELİRLEMEK ZOR

Ankara’daki araştırma kuruluşu 21’inci Yüzyıl Enstitüsü’nün başında bulunan emekli General Haldun Solmaztürk, Türkiye’deki cihatçıların yerini belirlemenin zaten zor olduğunu, bunun giderek daha çok zorlaşacağını kaydediyor. Solmaztürk, “Ana mesele, cihatçıların içinde bulundukları ortam. Bu radikal unsurlar, Türkiye’deki Suriyeli nüfusunun arasına kolaylıkla karışabilir. Türkiye’deki bazı bölgelerde Suriye vatandaşları, nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor” diyor.

İDLİB'DE TAMPON BÖLGE

Adının açıklanmasını istemeyen güvenlikten sorumlu Batılı bir diplomat, İdlib kaynaklı toplu göçün oluşturduğu cihatçı tehdidin Türkiye’yle sınırlı kalmayacağını söylüyor. İdlib’de bulunan bazı cihatçıların Avrupa ülkelerinin vatandaşları olduğuna inanılıyor. Haldun Solmaztürk, mültecileri barındırmak için İdlib’de tampon bölge oluşturma önerisi getiriyor. Uzman, bunun, güvenlik güçlerine Suriyeli mültecilerin işlemlerini tamamlamaları için zaman kazandıracağını kaydediyor.

ANKARA, ŞAM İLE MÜZAKERE ETSİN

Ancak uzmanlar, Putin’in, Türkiye’nin Suriye’de herhangi bir tampon bölge ya da güvenli bölge oluşturma konusunda Suriye’yle doğrudan müzakere etmesi konusunda ısrarcı olduğunu hatırlatıyor. Türkiye, iç savaşın başlaması üzerine Suriye’yle diplomatik ilişkileri kesmişti.

Uzmanlara göre Suriyeliler’in Türkiye sınırına yığılmaya başlaması ve Suriye'nin İdlib operasyonunu başlatma beklentisi, Türkiye açısından zamanın daraldığının göstergesi.