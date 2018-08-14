ABD maslahatgüzarı, Brunson'u ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li Papaz Andrew Brunson'u ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Hovenier'in görüşmesi papazın İzmir'deki evinde başladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in, ev hapsindeki Papaz Andrew Brunson'u İzmir'deki evinde ziyareti başladı. Güvenlik güçleri ABD'li papaz Andrew Brunson'un evinde önlemler alırken, Jeffrey Hovenier hızlıca takip eden basın mensuplarının arasından eve girdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine ABD'li Papaz Andrew Brunson'u ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in ziyaret edeceğini açıklamıştı.

DİLEKÇENİN AYRINTILARI

Öte yandan Brunson'un ev hapsine itiraz dilekçesinin içeriği de ortaya çıktı. Bugün Brunson'un avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede "(Dava) Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel bir sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz de ciddi zararlara uğramaktadır. Bu durumda mahkeme heyeti olarak hukuka bağlı kalarak karar vermenin zorluğu ortadadır" denildi.

'HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELERİN SONUCUNU BEKLEMEYİN'

Dilekçede heyetler arası görüşmelerin sonucu beklenmeden karar verilmesi istenerek "Birileri istediği için değil hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır" denildi.

Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sadece yalancı tanık beyanlarına dayanılarak oluşturulan iddianame ölü doğmuştur. Bu İddianame ve bu delillerle müvekkilin özgürlüklerinin sınırlandırılması mümkün olmamalıdır.

Sayın mahkemece yapılan yargılamanın fazlasıyla siyasal meselelerin konusu haline geldiği bir gerçektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel bir sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz de ciddi zararlara uğramaktadır. Bu durumda mahkeme heyeti olarak hukuka bağlı kalarak karar vermenin zorluğu ortadadır.

Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer Bakanlarımızın belirttiği üzere Türkiye'de yargı bağımsızlığı var ise sayın mahkemeniz iki ülke arasında gidip gelen heyetler arası görüşmelerin sonucunu beklemeksizin hukuka uygun karar vermelidir. Dosya delil durumu itibarı ile sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını gerektirir mahiyettedir. Birileri istediği için değil hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır.

Andrew Brunson suçsuzdur ve davada mutlaka beraat edecektir. Bu süre zarfında hukuka her türlü müdahalenin önlenmesi bakımdan sayın mahkemenize tarihi bir görev düşmektedir. Müvekkil sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırarak hukuka aykırı siyasi müdahalelerin önünü kapatılmalıdır."

