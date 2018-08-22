ABD 'kriz anında çözülür' dedi, şartını açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakarak ABD ile yaşadığı krizi "anında" sonlandırabileceğini ileri sürdü.

İsrail ziyareti sırasında Reuters'a konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Bolton, "Bir Batılı ülke ve NATO müttefiki olarak doğru şeyi yaparak Brunson'ı şartsız serbest bırakmaları durumunda kriz anında çözülür" ifadelerini kullandı.

Bolton krizin Türkiye'nin NATO üyeliğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise "Şimdilik böyle bir mesele yok. Türk hükümetinin gayrimeşru bir şekilde tutukladığı Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest kalması için uğraşıyoruz ve bu meselenin çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Bolton'a Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapma sözü ve Türkiye ile Katar merkez bankalarının karşılıklı swap anlaşması da soruldu.

Bolton bu soruya "Verdikleri söz Türkiye'nin ekonomisini etkileme konusunda tamamen kifayetsiz. Bunun kesinlikle bir faydası olmayacak" diye yanıt verdi.