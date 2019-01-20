ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

'FETÖ'den tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. İddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlar da dahil 30 kişi müşteki veya mağdur olarak yer aldı.

İstanbul Başsavcılığının soruşturması kapsamında darbecilikten casusluğa bir dizi suçlama yöneltilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz 4 Ekim 2017'de tutuklandı.

Topuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yaklaşık 5 yılın ardından tamamlandı.

İddianamede Topuz'a 'hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve ‘gizliliğin ihlali' suçları isnat edildi. Topuz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istendi.

'ÇOK YOĞUN İRTİBAT'

Diken'in aktardığı habere göre, iddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı ve AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ile AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ dahil 30 kişi müşteki veya mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, Metin Topuz'un "17-25 Aralık'ta rol oynayan emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde" çok yoğun irtibatının olduğu belirtildi.

İddianamede, Topuz'un savunmasında, konsolosluktaki tercümanlık/mihmandarlık görevi kapsamında görüşmeler yaptığını söylediği ifade edildi. İddianamede "görüşmelerin sıklığının FETÖ tarafından gerçekleştirilen 17/25 Aralık kumpası öncesinde yoğunlaşması dikkate alınarak bu savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu" dile getirildi.

ALEYHİNE TANIK İFADESİ

İddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan ve muhbirlik yaptığını belirtilen Nizamettin Çelikbilek'in beyanları doğrultusunda, Metin Topuz'un 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürüldü.

Çelikbilek'in ifadesinde 2007-2008 yıllarında bir alışveriş merkezinde o dönem İstanbul İl Jandarma KOM Müdürü Asım Sürer ve Metin Topuz ile oturdukları esnada, şüpheli Topuz'a bir telefon geldiğini, Topuz'un kalkarak konuşmaya başladığını ve konuştuğu kişiye hitaben "Bu isteğiniz beni aşar hocam, beni direk arasın, başka türlü bu isteğinizi gerçekleştiremem" ve "Adil bey arasın" şeklinde beyanda bulunduğunu söylediğine yer verildi.

Çelikbilek'in bu konuşmayı Asım Sürer'e aktararak konuşmada geçen Adil'in kim olduğunu sorduğunu, Sürer'in de "Adil Öksüz'ü duymadın mı? ‘Metin Topuz'un paşası da, efendisi de odur" dediğini dile getirildi.