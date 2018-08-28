'ABD, Kobani'de hava savunma sistemi kurdu' iddiası

ABD’nin, YPG’nin kontrolünde bulunan Kobani’de hava savunma ve elektronik radar sistemi kurduğu iddia edildi.

ABD’nin, Suriye’de YPG’nin kontrolünde bulunan Kobani’de ve Haseke kırsalındaki ABD üssü Al Şadadi’de hava savunma ve elektronik radar sistemi kurduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada yer alan bir videoda, askeri nakliye uçaklarıyla Kobani’ye getirilen radar sistemi, ABD askerlerince monte ediliyor.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'deki güvenlik kaynakları, “ABD’nin Kobani’de radar sistemi kurduğu haberi yalanlanmıyor, öyle mi?” sorusuna, “İddialara bakılıyor, gereken incelemeler yapılıyor” yanıtını verdi.