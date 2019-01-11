ABD İncirlik'teki nükleer bombaları 'termonükleer' bombalarla değiştirdi: Hiroşima’ya atılanın dört katı

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 'İncirlik üssündeki eski tip nükleer bombalar modern ve daha güçlü (Hiroşima’ya atılanın dört katı) termonükleer bombalarla değiştirilmiştir. Bu işlem 2017’de tamamlanmış olup, miktarı 50 civarındadır' dedi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, İncirlik Üssü'nde ABD'ye ait olan nükleer bombalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Emekli Korgeneral Pekin, Aydınlık gazetesinde yayımlanan yazısında, "İncirlik üssü aynı zamanda uçaktan atılabilen nükleer bombaların da depolandığı yerdir. Diğer taraftan İncirlik üssünde bölge için gelebilecek tugay çapındaki birliklerin silah, mühimmat, teçhizat ve malzemesinin depolandığı konteyner alanları mevcuttur" dedi. Pekin, İncirlik'teki bombaların Hiroşima’ya atılanın dört katı gücünde bombalarla değiştirildiğini belirtirken, "İncirlik üssündeki eski tip nükleer bombalar modern ve daha güçlü (Hiroşima’ya atılanın dört katı) termonükleer bombalarla değiştirilmiştir. Bu işlem 2017’de tamamlanmış olup, miktarı 50 civarındadır" ifadelerini kullandı.