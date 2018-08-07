'ABD ile ön mutabakat' haberine ilişkin yeni iddia

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, ABD’ye bir heyet gideceği ve ön mutabakat sağlandığı haberlerini teyit etmediği iddia edildi.

Türkiye’den bir heyetin 2 gün içinde ABD’ye gideceği ve bazı konularda ön mutabakat sağlandığı yönündeki haberler, iddiaya göre Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.

Yayımlanan haberlerde, iletişimin sürdüğü aşamada bazı ön mutabakatlar sağlandığı, yüz yüze görüşme kararı alındığı ve buna bağlı olarak bir heyetin gideceği söylenmişti.

Dünya gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu haberleri teyit etmediklerini belirttiler.

ABD ile ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber sonrasında dolar kuru sabah ilk işlemlerde 5.18 seviyesine kadar gerilemişti.