ABD ile kritik görüşme bugün

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelirken, görüşmeler bugün yapılacak.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin "güvenlik" hamlelerine ilişkin yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DAEŞ'in yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak" denilmişti.