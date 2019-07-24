ABD heyetiyle 'güvenli bölge' görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye'de güvenli bölge meselesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Toplantıda Türkiye tarafının "güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğunu ilettiği" ifade edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki güvenli bölge tartışmasına ilişkin, "Sayın Trump Cumhurbaşkanımızdan rica etti, operasyonu erteledik, ama artık sabrımız tükendi" açıklamasında bulunmuştu. İLGİLİ HABER Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Sabrımız tükendi