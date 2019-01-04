'ABD heyetinin dinlediği isimlerin verdiği ifadeler iade için kullanılacak' iddiası

ABD'li heyetin Ankara ziyareti sonrası, Cemaat sanıkların ifadelerinin ABD'deki Cemaatçilerin iadesinde delil olarak kullanılabileceği ileri sürüldü.

FBI yetkililerinin de aralarında bulunduğu ABD’li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere dün Ankara’ya gelmiş, 5 kişilik heyet, 15 Temmuz darbe girişimin kritik isimlerinden Kemal Batmaz ve gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun'un sorgusunu takip etmişti.

İHA'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, darbe toplantılarına katıldığı belirtilen ve Cemaat'in darbe girişimiyle ilgili bağlantılarını sunduğu iddia edilen gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"un verdiği bilgilerin ve ifadelerin ABD'deki Cemaatçilerin iadesinde delil olarak kullanılabileceği ileri sürüldü.