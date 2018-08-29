ABD heyetinden Türkiye heyetine: Putin F-35 alacağım, parasını vermeye hazırım dese satmayız

ABD ile Türkiye arasında S-400 tartışması sürerken, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ABD heyeti, S-400'den vazgeçilmesi karşılığında F-35'lerin tesliminin sağlanacağını iletmişti.

Görüşmelerden ayrıntıları köşesine taşıyan Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, "Temsilciler Meclisi üyeleri S-400’lerin kabul edilemezliğinin siyasi değil, teknik bir konu olduğunu belirterek, Türk mevkidaşlarına 'Putin bugün telefon etse ve ben F-35 alacağım, parasını vermeye hazırım dese satmayız' diyerek örnek vermişler" ifadelerini kullandı.

Tümer'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

ABD Temsilciler Meclisi’nin iki önemli komitesinden 3 ağır isim Ankara’daydı. Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael Turner ve Demokrat John Garamendi ile Dış İlişkiler Komitesi’nden yine Cumhuriyetçi Tom Marino. Yani ABD Başkanı Trump’un partisinden iki ismin yer aldığı bir heyetti. NATO Parlamenterler Asamblesi’nin (NATOPA) Türk delegasyonu üyeleri Michael Turner’i yakından tanıyor ve ağırlığını biliyor. Turner da Adana’daki İncirlik Üssü’nün ve İzmir’deki NATO Kara Komutanlığı’nın (LANDCOM )önemini.

Zaten heyet Ankara’dan önce İncirlik ve İzmir’e giderek burada Türk ve ABD’li yetkililerden terörle mücadele ve işbirliği faaliyetleriyle ilgili brifing alarak geldi. Ankara’da Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yanı sıra, F-35’lerin üretiminde rol üstlenen TAI’yi de ziyaret etti.

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ABD hem iş birliği devam etsin, hem de ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood’un da yer aldığı heyetin, Temsilciler Meclisi tatildeyken yaptığı ziyaretle üstü kapalı olarak “F-35 konusunda henüz her şey bitmedi, S-400 kararını gözden geçirin” mesajı verdi. ABD heyetinin TBMM’deki görüşmelerinde yer alan isimlerin edindikleri izlenim, heyetin ABD’de F-35 konusunda alınan kararı Türkiye nezdinde yumuşatmaya çalıştığı. Bu nedenle TBMM’deki görüşmede heyet üyeleri, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısına daha sert ifadelerin girmesine engel olduklarını anlatarak ve bundan sonra da F-35 projesinin akamete uğramaması için elden gelen desteğin verileceğini belirttikleri kaydediliyor. Görüşmede yer alan bir isim, “Tüm diplomatik sözlerin arkasında hissettirilen, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini almaktan vazgeçmesi halinde, F-35’lerle ilgili sürecin bundan sonra daha kolay işleyebileceği, kendilerinin de buna destek vereceği” dedi. Sık sık Türkiye’nin ABD için önemli bir partner ve NATO müttefiki olduğunun altının çizildiği görüşmede, nihai kararın ABD Savunma Bakanlığı’nın hazırlayacağı rapor sonrasında verileceği vurgulanarak bu rapor hazırlanırken Türkiye’nin S-400 kararını gözden geçirmek için zamanı olduğu mesajı hissettirildi.