ABD heyeti Türkiye'ye gelecek: İran, Rusya, Brunson gündemi...

ABD'den Türkiye'ye gelecek bir heyet, İran, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemi ve tutuklu ABD vatandaşı Andrew Brunson ile ilgili görüşmelerde bulunacak.

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet yarın Ankara’yı ziyaret ederek ABD’nin devreye aldığı İran’a yönelik yaptırımları görüşecek.

Reuters haberine göre gündeme açık olarak konmasa da Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 füze sistemleri ve dün itibarıyla Türkiye'de tutukluluğu devam eden rahip Andrew Brunson davası da tartışılacak konular arasında yer alacak.

ABD’nin S-400 tarafında ilerlenmemesi için defalarca uyarısı karşısında Patriot füzeleri alımı görüşmeleri basına yansımıştı. Bu nedenle ileride oluşabilecek yeni bir tur ABD-Türkiye gerginliği, hatta yaptırımlar hakkında fikir sahibi olmak için yarın gerçekleşecek toplantıların kulis bilgileri önemli olacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “ABD heyeti şu anda Hindistan’da görüşmeler yürütüyor, Cuma günü de İran’a yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak Türkiye’ye gelecek… Heyet Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek” dedi.

ABD büyükelçiliği sözcüsü David Gainer da bunu teyit ederek, “Bir gün sürecek ziyarette tek konu İran’a uygulanan yaptırımlar” diye konuştu.