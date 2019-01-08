ABD heyeti ile görüşen İbrahim Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

"Biz ABD ile müttefiklik ilişkisi çerçevesinde bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diyen Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği önem arz etmektedir. Suriye sınırı bütün terör örgütlerinden temizlenmelidir. DEAŞ ile mücadelede duraklama söz konusu değil. Bizim YPG konusunda tavrımız net" ifadelerini kullandı.

Menbiç konusundaki yol haritasının daha fazla uzamamasını istediklerini ve kendilerinin buna sıcak baktığını söyleyen Kalın, İdlib'deki statükonun korunması konusunda da anlaştıklarını dile getirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolton'a randevu sözü olmadığını söyledi.