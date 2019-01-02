ABD heyeti bugün Türkiye'de olacak: İadeyi görüşecekler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde ABD'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu heyet, bugün Ankara'ya geliyor.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ABD'den gelen heyette kimlerin olacağı ve görüşülecek konuları aktardı. Canova'nın aktarımına göre görüşmenin ana gündem maddesi Cemaat olacak.

Canova, ziyarete ilişkin şu bilgileri aktardı:

Aslında görüşmelerin 3 Ocak itibarıyla başlaması yönünde bir beklenti vardı. Edindiğim bilgilere göre heyetin bugün akşam saatlerine doğru Türkiye'de olması bekleniyor. Bu heyette daha önce Adalet Bakanı da açıklamıştı, savcılar dahil bazı yetkililer olması bekleniyor. O yetkililer arasında FBI'dan isimlerin de bulunacağı yönünde bilgiler var. Bu önemli, neden? Çünkü FBI'ın başlattığı bir soruşturma vardı. Charter okullar üzerinden. En son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 15 eyalette devam ettiği bilgisini vermişti ve önemsediğinin de altını çizmişti. New Jersey'de bir FETÖ imamının tutuklandığı yönünde bir bilgiye de sahip olunduğunun bilgisini vermişti. Nedir bu charter okulları üzerinden gerçekleştirilen soruşturma? İnsan kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik gibi suçlamalar söz konusu.

Adalet Bakanı bu görüşmelerde o konunun da gündeme geleceğini belirtti. Bakan konuyla ilgili, "Hukuk devletinin görevi bu terör elebaşının iadesidir. Bu konula ilgili önemli bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz" mesajını vermişti. Arjantin'de de Donald Trump, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede "Konu üzerinde çalışıyoruz" mesajını vermişti. İade konusunun artık ABD'nin gündeminde olması, üzerinde çalışılması Ankara açısından önemseniyor. Bugün heyetin gelmesini ve yarından itibaren görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.