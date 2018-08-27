ABD heyeti Ankara'da: S-400 teklifi yaptılar

ABD ile Türkiye arasında gerginlik devam ederken ABD Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya geldi.

ABD Kongresi'den bir heyet, Ankara'ya gelerek Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

NTV'nin haberine göre, ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner yapıyor. Türkiye heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.

ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi.

ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türkiye heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.