ABD: Gözlem noktaları taciz ateşini engelleyecek

ABD'nin Suriye Özel Temsicisi James Jeffrey, Türkiye'deki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. Jeffrey Suriye'de kurulacak gözlem noktalarının amacının 'taciz ateşlerini caydırmak' olduğunu belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsicisi James Jeffrey, Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısı sonrasında basının sorularını yanıtladı.

Menbiç'te yol haritası gereğince çeşitli devriye faaliyetleri yaptıklarını dile getiren Jeffrey şunları ifade etti:

"ABD'nin Menbiç'te bulunan PYD ve YPG üyelerinin ayrılması ve yerel konseyler ile yerel askeri personel arasında bu örgütlerin üyelerinin yer almaması konusundaki taahhütünü yerine getirerek güvenlik incelemesi yapıyoruz. Yıl sonuna kadar kriterleri mümkün olan en kısa sürede sağladığımızdan emin olmak için bazı adımlar daha atacağız. Bunların bazıları Aralık sonuna kadar tamamlanacak".

Jeffrey, Menbiç modelini uygulayabilecekleri diğer alanları ortak planlama sürecinde ele alacaklarını, bu planlamanın başladığını söyledi. Jeffrey, bu ortak planlamanın Türkiye'yi İdlib'de desteklemeyi de içereceğini ifade etti.

'GÖZLEM NOKTASININ AMACI TACİZ ATEŞİ AÇILMASINDAN VAZGEÇİRMEK'

ABD temsilcisi Jeffrey, Fırat'ın doğusundaki kurulacak gözlem noktalarına ilişkin bir soru üzerine, gözlem noktalarının hedefinin, Türkiye'nin de güvenliği dahil olmak üzere, o bölgedeki güvenliği garantilemek olduğunu dile getiren Jeffrey şöyle konuştu:

"(Gözlem noktalarının) Amacı, taciz ateşi açılmasından vazgeçirmek. Onlar 'muharebe konuşlanması' değiller. 'Gözlem' noktaları. Kimseyi kimseye ateş açmaktan alıkoymayı amaçlıyor değiller. Bir alanda gözlem yapabiliyorsak, o alanda yüksek ihtimalle daha az ateş açılacağı fikriyle, orada ne olup bittiğini anlamayı amaçlıyorlar".

'ASTANA SÜRECİ İLE SORUNUMUZ YOK'

Jeffrey, Astana süreciyle ilgili eleştirisinin hatırlatılması üzerine, eleştirisinin sürece yönelik olmadığını ifade ederek, "Astana süreci işliyor. Bununla hiçbir sorunumuz yok" dedi.

'KAYGILARI WASHİNGTON'A İLETECEĞİZ'

Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, görüşmelerinde ABD'nin gözlem noktalarından vazgeçmesi ve YPG ile işbirliğini sonlandırması konusundaki hassasiyetleri kendisine ilettiğinin anımsatılması üzerine, "IŞİD ile mücadelede kesinti olmayacağını kendilerine ilettik. Bakan, kuzeydoğudan Türkiye'ye yönelen tehdit konusunda çok açıktı. Bunu Washington'a ileteceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Jeffrey, Gaziantep'te temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan ayrıldı.