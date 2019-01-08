ABD Genelkurmay Başkanı Ankara'da: YPG'ye verilen silahlar görüşüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Ankara’da bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede ABD’nin Suriye’den çekilme kararı üzerinde durulduğu belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, YPG'ye verilen silahların geri alınması ve IŞİD ile mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve IŞİD'li teröristlere karşı mücadele ettiği, bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Menbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.