'ABD F-35'i vermezse Rusya'dan savaş uçağı alınacak'

ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını askıya almasına yönelik tasarılar hazırlanırken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız' demişti. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, uçak satışının iptal edilmesi durumunda Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alma seçeneğini masaya yatırdığını ileri sürdü.

ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35’e satışını askıya almasına yönelik tartışmalar devam ederken, Dışişleri Bakanlığı, "Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" açıklamasında bulunmuştu.

Yaşanan tartışmanın ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, "S-400'den sonra SU uçakları" manşetiyle çıktı.

Yeni Şafak, Türkiye'nin ABD'nin olası iptal kararına karşı Rusya'dan savaş uçağı alacağını ileri sürdü

Gazetenin haberinde, "ABD Senatosu’nun Türkiye’nin üretim ortağı olduğu F-35’e bile ambargo koymak istemesi savunmadaki denklemi değiştirebilir. Ankara, Haziran’da teslimatını beklediği uçak üzerindeki hakkından vazgeçmeyecek. Ancak Rus yapımı SU ile ilgili seçenek tartışılmaya başlandı. Daha önce F-4’lerin yerini alacak uçak tartışılırken Rus SU-35’ler gündeme gelmişti" ifadeleri yer aldı.

Haberde, "ABD’nin tamamen hukuksuz olarak görülen bu tavrında ısrarcı olması halinde Türkiye’nin F-35’lerin muadili olarak gösterilen Rus SU-57’lere (T-50) yönelebileceği belirtiliyor. Rusya’nın geliştirme aşamasında olduğu Sukhoi SU-57 uçağının maliyeti, F-35’lerin neredeyse yarısı kadar. SU-57’lerin yetişmemesi halinde ilk etapta SU-35’ler ardından SU-57’lerin devreye girebileceği ifade ediliyor" denildi.

"ABD’nin hukuksuz F-35 adımlarına karşı Türkiye’nin siyasi ve politik karşılıkları ise hayli ağır olacak" iddiasına yer veren Yeni Şafak, "Türkiye’yi ‘eksen kaymasına’ daha da iten bu hamle, bulunulan ittifaklar nezdinde tartışmaya açılacak. Türkiye’nin politik ve diplomatik kozları arasında, ortak ittifaklar nezdinde girişimler, başta İncirlik olmak üzere üslerin kullandırılmasına yönelik kısıtlamalar, Suriye ve Ortadoğu’da sahada alınabilecek önlemler ve ABD’nin ambargoları sonucu Rusya ile işbirliğinin artırılmasına kadar çok sayıda madde sıralanıyor" ifadelerini kullandı.