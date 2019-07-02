'ABD F-35 vermezse, Türkiye Rus jeti alabilir'

ABD basını, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını alamaması durumunda, Rus jetleri alma olasılığını düşünebileceği öne sürdü.

Bloomberg, ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye’nin F-35 programından dışlanması durumunda, Rus savaş uçakları dahil alternatif arayışına gireceğini ve aynı zamanda kendi savaş uçaklarını ve balistik füzelerini geliştireceğini öne sürdü.

Kaynaklar, Türkiye’nin görüşüne göre, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD’nin Patriot sistemlerinden üstün olduğunu ve Ankara ile İstanbul’u koruyabileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, ayrıca ABD’nin olası yaptırımlarına hazırlıklar kapsamında, Amerikan askeri teçhizat için yedek parça stoku yapıldığı ifade edilirken Bloomberg, stok yapma kararının ilk kez ne zaman alındığının bilinmediğini kaydetti ama kaynaklar, bu adımın ABD’nin olası ambargosu beklentisi içinde atıldığını vurguladı.