ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Türkiye açıklamasına yanıt: Endişe verici

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Suriye’de Türklerin Kürtleri katletmemesini güvenceye almanın ABD'nin misyonu olduğunu’ söylerken, bu sözlere yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Türkiye'ye ilişkin sözlerine yanıt verdi.

"ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz" denilen açıklamada, "Bakan Pompeo’nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Suriye’de Türklerin Kürtleri katletmemesini güvenceye almanın ABD'nin misyonu olduğunu" söylemişti.