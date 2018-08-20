ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda yeni gelişme: Valilik açıkladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada iki kişinin silah ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada iki kişinin silah ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Ankara Valiliği, ABD 'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Ç. ve Osman G., olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"20/08/2018 günü saat 05.00 sularında, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Ç. ve Osman G., olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır.

2.Ahmet Ç. ve Osman G. alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir.

3.Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Ç.’nin sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır.

Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman G’nin ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

4. Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI

Ankara ABD Büyükelçiliği binasına saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açılmştı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaşmıştı.