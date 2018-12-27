ABD Büyükelçiliği federal hükümetin kısmen kapanması nedeniyle vize hizmetinin nasıl verileceğine dair Twitter üzerinden açıklama yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın ödeneği Kongre tarafından onaylanana kadar hükümetin kapalı kalacağını açıklamasının ardından, Türkiye'de ABD Büyükelçiliği'nden vize açıklaması geldi.



ABD Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" dedi.

Büyükelçilik hükümetin kapanmasına karşın vize hizmetlerinin ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda, ABD vatandaşlık hizmetlerininse ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nda devam edeceğini açıkladı.

ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/Z9TgxKzfgx — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 27 Aralık 2018