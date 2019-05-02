ABD Büyükelçiliği'nden Jeffrey açıklaması: Görüşmeler olumlu geçti

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükelçilik, "Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme için çalışacağız. Suriye konusundaki görüşmeler yakın gelecekte devam edecek" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün, iki saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin "Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulandı" açıklamasında bulunulmuştu.