ABD Büyükelçiliği Pompeo'nun mesajını Türkçe paylaştı: ABD Venezuela'nın dostudur...

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Venezuela'ya yönelik İspanyolca mesajını Türkçe olarak paylaştı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump'ın Juan Guaido'yu Venezuela lideri olarak tanımasıyla ilişkili olarak paylaşımda bulundu.

ABD Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Venezuela halkına hitaben yaptığı İspanyolca açıklama Türkçe olarak aktarıldı.

Türkçe mesajda "ABD, Venezuela’nın ve Venezuela halkının dostudur. Yozlaşmış sosyalist Maduro rejimi altında gereğinden fazla ıstırap çektiler. Halkı destekliyoruz, hayatlarını, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden kurma sürecinde yardıma hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiliğin paylaşımı şöyle: