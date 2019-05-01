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ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek.
Çarşamba, 01 Mayıs 2019 14:29
ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye geleceği açıklandı.
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