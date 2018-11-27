ABD basınında 'soğan baskınları': Erdoğan depolanan soğanları avlayarak enflasyonu düşürmeyi hedefliyor

NBC'de yer alan bir haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan soğan baskınlarına yer verildi. Haberde 'Erdoğan depolanan soğanları avlayarak enflasyonu düşürmeye çalışıyor' denildi.

ABD yayını NBC, soğan depolarına yapılan baskınlarını haberleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan soğan deposu baskınları için "Erdoğan depolanan soğanları avlayarak enflasyonu düşürmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Türkiye'nin "zayıflayan para birimi, artan borç, ABD ile gerilim" sebebiyle "ekonomik kriz" yaşadığı iddia edilirken, "Günlük kullanılan ürünlerin fiyatları yükseldi, bir noktada Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilme planını tehdit eder hale geldi" denildi.

Yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 25'e tırmandığı aktarılan haberde, liranın değerinin neredeyse yüzde 40'ını kaybettiği belirtildi.

'30 TON SOĞAN BULUNDU'

Erdoğan'ın aynı zamanda damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "ekonomik gelenekten ayrılarak", depolara inceleme istediğini bildiren NBC, Mardin'deki depoda 30 ton soğan bulunduğunu duyurdu.

Bulunan 30 ton soğanın iktidarla ilişkili medya tarafından yaygın olarak haberleştirildiğini bildiren NBC, ana akım basının haberlerine karşın "soğan avı"nın sosyal medyada alay konusu olduğunu ifade etti.

'SOĞANLARI SERBEST BIRAKIN'

Haberde iktisatçı Alaattin Aktaş'ın soğanın enflasyondaki rolünün yalnızca yüzde 0,221 olduğu yorumuna yer verilerek, Aktaş'ın "Soğanları serbest bırakın!" dediği aktarıldı.

NBC, sosyal medyada bir kullanıcının "Soğan kaçakçılarını tutuklayın!" dediğini, başka bir kullanıcınınsa "Eskiden silah ya da eroin haberleri oluyordu, şimdi sebze yakalıyorlar" dediğini kaydetti.

NBC haberinde soğanların hasat edildikten sonra depolanması gerektiği, yoksa çürüyecekleri de söylendi.