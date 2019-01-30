ABD Adana Konsolosluğu personeline hapis ve tahliye

ABD'nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, Uluçay'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Adana’daki ABD konsolosluğunda uzun yıllardır tercüman ve politik işler danışmanı olarak görev yapan Hamza Uluçay’ın 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tahliyesine karar verildi. 7 Mart 2017’den beri "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Uluçay, 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Konsolosluk çalışanına 4 yıl 6 ay yıl hapis cezası veren mahkeme tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Uluçay hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" kararı da alındı. Davayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez ve bazı yetkililer de takip etti. İLGİLİ HABER ABD Konsolosluğu tercümanı tutuklandı