ABD Adana Konsolosluğu personeline hapis ve tahliye

Adana’daki ABD konsolosluğunda uzun yıllardır tercüman ve politik işler danışmanı olarak görev yapan Hamza Uluçay’ın 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tahliyesine karar verildi.
7 Mart 2017’den beri "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Uluçay, 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.
Konsolosluk çalışanına 4 yıl 6 ay yıl hapis cezası veren mahkeme tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.
Uluçay hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" kararı da alındı.
Davayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez ve bazı yetkililer de takip etti.