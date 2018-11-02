ABD Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu'ya uyguladığı yaptırımları kaldırdı

ABD, rahip Andrew Brunson kararının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu sebebiyle ABD yaptırımı altındaydı.

Bloomberg'in haberine göre, Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından ABD yaptırımları kaldırıldı.

UYGULANAN YAPTIRIMLAR NELERDİ?

ABD yaptırımlarıyla Gül ve Soylu'nun ABD’deki mal varlıklarına el konulması kararı alınmış, ABD vatandaşlarının Soylu ve Gül ile "ticari ya da parasal ilişkiye girmesi" yasaklandı.

Gül ve Soylu'nun ABD'ye girişi de yasaklanmıştı.

KARAR TRUMP VE ERDOĞAN TARAFINDAN ALINDI

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın aktardığına göre yaptırımların kaldırılmasına ilişkin karar ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinde alındı.

Açıklamaların Türkiye saati ile saat 16.30’da iki ülke tarafından eş zamanlı yapılmasına karar verildi.

Hürriyet'in haberine göre kaynaklar iki ülke arasında "normalleşme" sürecinde başka bazı adımların da gündemde olduğu bilgisini verdi.