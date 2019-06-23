Abbasağa parkında satırlı saldırı

Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda, merdivenlere Haziran Direnişi sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerini yazdığı belirtilen gençlere 15-20 kişilik bir grup satırlarla saldırdı.

Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda Haziran Direnişi sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerini merdivenlere yazan gençlere 15-20 kişilik bir grup satırlarla saldırdı.

Hakaret ve küfürler savuran grubun durumu sakinleştirmeye çalışan yurttaşlara da saldırdığı olayda en az 6 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Polisin defalarca çağırılmasına rağmen olayın ardından geldiği, saldırganların bu sırada ara sokaklara kaçtığı öğrenildi.

'POLİS DEFALARCA ARANDI AMA...'

Olaya tanıklık eden yurttaşlardan biri yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dört arkadaş Abbasağa Parkı'na oturmaya gitmiştik. Bu sırada Abbasağa Parkı'nın merdivenlerini Gezi'de hayatını kaybeden insanların adlarıyla boyayan 8-9 kişilik bir grup vardı. Bu sırada orada oturan bir grup izin vermeyip yerinden hareket ve küfürler ettiler. Tartışmanın büyümesiyle 15-20 kişilik saldırgan güruh satırlarla saldırmaya başladılar. Sonra daha kalabalık ve sert biçimde olayı yatıştırmaya çalışan Abbasağa'da oturan insanlara da saldırmaya başladılar. Yaralanan insanlar oldu. Defalarca polisin aranmasına rağmen olay yerine gelmedi. Sonra da kaçtılar."

Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise şu şekilde:

