'AB yaptırımları en çok belediyeleri etkileyecek'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının en çok belediyeleri etkileyeceği yazdı. Sarıkaya, 'Bu aşamada sanılmasın ki hükümetin şefkatini daha az gören CHP’li belediyeler yaptırımlardan çok daha büyük etkilenir. Tam tersine, AK Partili belediyelerin AB fonlarından yararlanan proje sayısı daha fazla' dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararından belediyelerin etkileneceğini yazdı.

AKP'Lİ BELEDİYELERE ETKİSİ DAHA FAZLA

Yaptırımların özellikle belediyeleri ve STK'ları etkileyeceğini belirten Sarıkaya, "Neden de AB dışişleri bakanlarının uzlaştığı önlemlerin arasında yer alan iki madde ağırlıklı olarak belediyelere doğrudan etki yapacak nitelikte. Bu aşamada sanılmasın ki hükümetin şefkatini daha az gören CHP’li belediyeler yaptırımlardan çok daha büyük etkilenir. Tam tersine, AK Partili belediyelerin AB fonlarından yararlanan proje sayısı daha fazla" dedi.

Sarıkaya, kesintilere ilişkin verileri sunarken, başlayan projelere desteğin ise süreceğini dile getirerek, şöyle devam etti: