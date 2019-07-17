'AB yaptırımları en çok belediyeleri etkileyecek'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararından belediyelerin etkileneceğini yazdı.
AKP'Lİ BELEDİYELERE ETKİSİ DAHA FAZLA
Yaptırımların özellikle belediyeleri ve STK'ları etkileyeceğini belirten Sarıkaya, "Neden de AB dışişleri bakanlarının uzlaştığı önlemlerin arasında yer alan iki madde ağırlıklı olarak belediyelere doğrudan etki yapacak nitelikte. Bu aşamada sanılmasın ki hükümetin şefkatini daha az gören CHP’li belediyeler yaptırımlardan çok daha büyük etkilenir. Tam tersine, AK Partili belediyelerin AB fonlarından yararlanan proje sayısı daha fazla" dedi.
Sarıkaya, kesintilere ilişkin verileri sunarken, başlayan projelere desteğin ise süreceğini dile getirerek, şöyle devam etti:
Kesinti getireceğini söylediği hukuktan, insan kaynaklarına, iklimden ulaşıma kadar IPA adı verilen Katılım Öncesi Yardım Aracı fonlarının 2014-2020 arasında toplam tutarı 4,4 milyar euro olan bölümünün bir kısmı.
AB bununla kalmadı, büyük projeler için destek alınan Avrupa Yatırım Bankası kredi desteğinin kesilmesi için de talepte bulundu.
Bununla birlikte 145.8 milyon euro'luk üyelik öncesi mali fonu keseceğini de açıkladı.
Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de arasında bulunduğu Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Gebze-Köseköy iyileştirme ve Trans Avrupa Şebekesine 160 milyon euro tutarındaki katılım projesi sürüyor; uzmanlar bunda kesinti olacağını ileri sürüyor. Veya Kuşadası Bölgesel Atık Projesi’nin 20.2 milyon euro'luk kısmı da devam ediyor. Kırsal kalkınma için de 42 il kapsamında 290 milyon euro'luk bir pay ayrılmış bulunuyor.