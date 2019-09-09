AB Türkiye Delegasyonu'ndan Arapça açılımı: Artık mesajları iki dilli veriyorlar...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından eğitim öğretim yılına ilişkin hem Türkçe hem Arapça mesaj paylaştı.
"2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz" denilen paylaşımda, mesajın Arapçası da yer aldı.
2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz.
اليوم يبدأ العام الدراسي 2019 – 2020. نتمنى لجميع الطلاب سنة ممتعة يتعلمون فيها المزيد.#BackToSchool pic.twitter.com/RTNg43GNuR
— EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 9, 2019
EĞİTİM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ARAPÇA MESAJLAR
AB Türkiye Delegasyonu, daha önce Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonuna destek içerikli paylaşımlarında yine Arapça mesajlar paylaşmıştı.
PIKTES هو مشروع تُنفذه @tcmeb وزارة التعليم الوطني التركية هو مشروع واسع النطاق يدعم الكثير من المجالات ويلبي إحتياجاتها من أجل أقلمة الأطفال السوريين مع نظام التعليم التركي.#BackToSchool pic.twitter.com/hsnNQBbun2
— EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 7, 2019