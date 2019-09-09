AB Türkiye Delegasyonu'ndan Arapça açılımı: Artık mesajları iki dilli veriyorlar...

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından eğitim öğretim yılına ilişkin hem Türkçe hem Arapça mesaj paylaştı.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 09 Eylül 2019 10:49

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından eğitim öğretim yılına ilişkin hem Türkçe hem Arapça mesaj paylaştı.

"2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz" denilen paylaşımda, mesajın Arapçası da yer aldı.

EĞİTİM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ARAPÇA MESAJLAR

AB Türkiye Delegasyonu, daha önce Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonuna destek içerikli paylaşımlarında yine Arapça mesajlar paylaşmıştı.