AB Türkiye Delegasyonu'ndan Arapça açılımı: Artık mesajları iki dilli veriyorlar...

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından eğitim öğretim yılına ilişkin hem Türkçe hem Arapça mesaj paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından eğitim öğretim yılına ilişkin hem Türkçe hem Arapça mesaj paylaştı.

"2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz" denilen paylaşımda, mesajın Arapçası da yer aldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz.

اليوم يبدأ العام الدراسي 2019 – 2020. نتمنى لجميع الطلاب سنة ممتعة يتعلمون فيها المزيد.#BackToSchool pic.twitter.com/RTNg43GNuR — EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 9, 2019

EĞİTİM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ARAPÇA MESAJLAR

AB Türkiye Delegasyonu, daha önce Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonuna destek içerikli paylaşımlarında yine Arapça mesajlar paylaşmıştı.