AB temsilcileri Ankara'da: Vize serbestliği ve Demirtaş açıklaması

AB heyeti ile bir görüşme yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Vize serbestisi için 72 kriterden 6 tane kaldı. Bu kriterleri de tamamladıktan sonra vize serbestisine geçmiş olacağız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur. Yüksek diyalog toplantılarını sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nden terörle mücadelede somut destek bekliyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği güncellemesi hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin yararınadır. Göç krizi konusunda yükümlülüklerimize bağlı olduğumuzu iki taraf da net bir şekilde belirttik. Vize serbestisi için 72 kriterden 6 tane kaldı. Bu kriterleri de tamamladıktan sonra vize serbestisine geçmiş olacağız. Bugünkü toplantıyı verimli bir toplantı olarak değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

MOGHERINI: TÜRKİYE AB'NİN ADAY ÜLKESİDİR VE STRATEJİK ORTAKTIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan sonra söz alan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye Avrupa Birliği'nin aday ülkesidir ve stratejik ortağıdır" dedi.

Mogherini, "Mülteci konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz. Yakın işbirliği konusunu görüştük. Aralık başında yine bir araya geleceğiz. Avrupa Birliği güçlü bir Türkiye istiyor. Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Pozitif ilişkilerimiz olduğunu söylemek istiyoruz. Her iki taraf ve bölge için önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Dış politikada birlikte çalışmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mogherini, "Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın yakında serbest bırakılmasını umuyoruz" dedi.

HAHN: YAKIN KOMŞULARIZ, ORTAK ÇIKARLARIMIZ SÖZ KONUSU

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da Türkiye ile AB ilişkileriyle ilgili açıklamalar yapıyor. Hahn, "Yapıcı görüşme oldu, bu gelecekteki işbirliği için önemli. Yakın komşularız, ortak çıkarlarımız söz konusu. İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye olsun istiyoruz. Akademisyenlere gözaltı konusunda bazı kaygılarımız var" dedi.

Hahn, "Vize ve Gümrük Birliği için bazı ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz. Mülteciler konusunda Türkiye'nin çabalarının farkındayız" şeklinde konuştu.