AB Reform Eylem Grubu toplantısının ardından 4 bakandan ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası 4 bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Dördüncü Reform Eylem Grubu Toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak açıklama yapıyor.

ÇAVUŞOĞLU: ÖNÜMÜZE SİYASİ ENGELLER ÇIKARILMASINI İSTEMİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "AB'den beklentilerimiz var. Önümüze siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz" dedi. "Avusturya dönem başkanlığında yeni fasılların açılmasını beklemiyoruz gerçekçi olalım diyen Çavuşoğlu "Ama sonuç alacağımız konular var. Bunlardan birisi de vize serbestisi" dedi. "Darbe girişiminden sonra AB’de bu süreci anlayamayanlar oldu. Bizim mecburen aldığımız tedbirler sonrasında bizi tekrar denetim sürecine aldılar. Biz buradan çıkabiliriz" diyen Çavuşoğlu bir sonraki toplantının 11 Aralık 2018’de Adalet Bakanlığında gerçekleşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Gümrük birliği görüşmelerinin yeniden başlaması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vize serbestisinde 7 kriter vardı altıya düştü. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AB’den beklentilerimiz var. Bu çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Önümüze siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz.

Evrensel norm ve standartları biz temel almaya devam edeceğiz. AB’ye üye olalım olmayalım reform, AK parti iktidarlarının önceliği olmuştur.

Yeni hükümet sisteminde de reformla Türkiye’nin önceliği olmaya devam edecektir.

GÜL: YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise toplantıda 23-24. fasıllarında yargı, adalet, özgürlük temelli başlıklarını masaya yatırdıklarını belirtti. Gül şunları kaydetti:

Daha güçlü hukuk sistemi, daha güçlü demokrasi ve hükümet demektir. Önümüzdeki dönem, yargıya güvenin hızlanacağı ve yargıya güvenin artacağı bir dönem olacak.

Yargı reformu strateji belgesini güncellemeye karar verdik. AB insan hakları ihlallerini önleme sözleşmesi güncelleyeceğiz. Bu süreçte AB ile olan diyaloğumuzu artırmayı hedefliyoruz.

Yargıda hedef süresi uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız.

ALBAYRAK: 60 MİLYON TL'DEN FAZLA BORÇ YAPILANDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vize serbestisi ve gümrük birliği güncellemesi gibi detayların konuşulduğu toplantının verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

Bildiğiniz gibi ABD tarafından Türkiye ekonomisine karşı bir süreç başlatıldı.

Birçok kesimin malum olduğu üzere tamamen siyasi saiklerle yapılan bu saldırılar sonrası Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden gayet olumlu açıklamalar sonrası bir süreç gelişmeye başladı.

Bankalarımız ve reel sektörle birlikte adımlar atmaya başladık.

Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları kısa ve orta vadeli hedeflerimiz açısından oldukça olumlu bir gösterge ortaya koydu.

Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığına kıyasla yüze 33 civarında gerileme görüyoruz bu çok önemli.

Cari açığı azaltmak temel hedeflerimizden biri.

Yaklaşık 5,5 milyon mükellefimizden 60 milyar TL’den yüksek bir rakam yapılandırıldı. Çok güzel ve başarılı bir süreç olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomik dengelenme hedefimiz çerçevesinde temel hedefimiz olan enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alıp hükümet olarak güçlü mali politikalarla gerek MB gerek tüm paydaşlarımızla birlikte 2019 yılı enflasyonla mücadelede çok güçlü bir yıl olacak.

2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından çok daha güçlü bir yıl olacak.

SOYLU: TÜRKİYE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMESE AVRUPA CİDDİ TEHDİT ALTINDA KALIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantının Türkiye'nin reform iradesini teyit ettiğini kaydederek şunları söyledi: