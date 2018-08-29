AB Reform Eylem Grubu 3 yıllık aranın ardından bugün toplanıyor

Türkiye'nin AB'ye katılım süreci mekanizmalarından Reform Eylem Grubu üç yıl aranın ardından bugün ilk kez toplanıyor. Toplantının gündeminde, 'siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar ve adalet, özgürlük ve güvenlik başlıkları kapsamında gerekli reformların etkin bir şekilde uygulanması' yer alıyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin önemli mekanizmalarından olan Reform Eylem Grubu (REG), 3 yıllık aradan sonra ilk kez bugün toplanıyor.

Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda yargı, temel haklar, adalet, özgürlükler ve güvenlik alanlarında hükümetin gerçekleştireceği reformlar ele alınacak.

2014'e kadar Reform İzleme Grubu (RİG) adıyla görev yapan grup, 2014 sonundan itibaren REG'e dönüşmüş ancak Ankara-Brüksel ilişkilerinin bozulması nedeniyle 11 Aralık 2015'ten bu yana hiç toplanmamıştı.

Yaklaşık 3 yıl sonra Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek REG toplantısının gündeminde, siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıkları kapsamında gerekli reformların etkin bir şekilde uygulanması yer alıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkının tanınması, Türkiye'nin başlıca beklentilerinden biri. Bunlarla birlikte Türkiye-Avrupa Birliği ile ilişkilerin her alanda canlandırılması da, gündemin ön sıralarında.

Türkiye'nin bu süreçte AB'den üç temel beklentisi olduğu biliniyor: Katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması yani müzakere başlıklarının açılması; gümrük birliğinin güncellenmesi için müzakerelerin başlatılması ve Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkının tanınması.

Türkiye-AB ilişkilerini yakından takip eden çevreler ise katılım müzakerelerinin önünde üç temel engel olduğunun altını çiziyorlar: Türkiye'nin demokratikleşme ve insan hakları açısından bozulan sicili ve artık siyasi kriterleri karşılamaktan uzaklaşması; güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş olması ve başta Fransa olmak üzere birçok AB ülkesinin Türkiye ile başka türlü bir ilişki kurulmasını öngören bir politikayı benimsemiş olmaları.