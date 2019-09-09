AB delegasyonu o paylaşımını sildi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gelen tepkiler üzerine eğitim öğretim yılına ilişkin Arapça mesaj içeren paylaşımını sildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan eğitim öğretim yılına ilişkin Arapça paylaşım yapmasına dair açıklama geldi.

Açıklamada, Arapça mesajların Türkiye'de yapılan Mülteciler için Mali Yardım Programı'nı (FRIT) bilgilendirme amaçlı paylaşıldığı söylendi. Ancak Arapça mesajlar mülteciler ile ilgili değil, sadece bugün açılan yeni öğretim yılı ile ilgili.

AB Türkiye Delegasyonu açıklaması şöyle:

Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz. Son üç yıldır Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarımızda, AB Türkiye Delegasyonu olarak, ortaklarımız gibi, Türkçe ve İngilizce'nin yanı sıra Arapça da kullanmaktayız. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yayımlanan bu mesajların amacı, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında eğitim, sağlık, insani yardım, göç yönetimi, alt yapı ve sosyo-ekonomik alanlarda yürütülen ortak projeler kapsamında yapılanlar hakkında, kendi dillerinde bilgi vermektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PAYLAŞIM TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

AB Türkiye Delegasyonu, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medyadan kaldırdığını duyurdu. Açıklamada "Yanlış anlaşılmadan dolayı Türk ve Suriyeli öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dilediğimiz paylaşımımızı sosyal medya hesaplarımızdan kaldırıyoruz" denildi.