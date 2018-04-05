AB Bakanı: Müttefiklerimizi YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz

AB Bakanı Ömer Çelik, 'Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz' dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik Fransa'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük. Bizim önümüze Doğu Akdeniz olayı tek taraflı olarak getiremezler" diyen Çelik, "Bu süreçte suçlu olan Rum tarafıdır. AB mahalle dayanışmasına döndü. Varna zirvesi sonrası alınan kararlara riayet edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Çelik şunları söyledi:

Fransa müttefikimizdir. Esad'ın konumu başta olmak üzere pek çok ortak görüşümüz de var. Cumhurbaşkanımız, 'Gelin Suriye'nin içinde konutlar yapalım' dedi. Göçü tersine çevirelim, buraya terör örgütlerinin geri gelmesine müsade etmeyelim. Buraların sosyolojik yapısı korunsun diyoruz. Fırat Kalkanı'ndan sonra çok sayıda Suriyeli ülkesine dönmüştür. Burada koalisyon ülkeleri ellerini taşın altına sokarlarsa, bu işleri başarabiliriz. Fakat biz herhangi bir müttefikimizin üniformasını YPG'lileri eğitirken görmek istemiyoruz. Birileri 'Suriye'deki Kürtleri destekleyelim' derken, YPG'yi kastediyorsa, bu Kürtlere karşı bir düşmanlıktır. PKK/PYD terör örgütü, oradaki Kürtlere hakarettir.