AB Bakanı Çelik: Her şeyi mükemmel yapmıyoruz ama bu rapor adil değil

Avrupa Birliği bakanı ve başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun 2018 Türkiye raporunu değerlendirirken, "Her şeyi mükemmel yapmıyoruz ama Türkiye'ye adil ve ilkeli bir şekilde yaklaşılmıyor" dedi.

Avrupa Birliği bakanı ve başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerin yer aldığı AB Komisyonu'nun 2018 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Çelik, Türkiye'ye adil ve ilkeli bir şekilde yaklaşılmadığını iddia etti. Çelik, Türkiye'nin her şeyi mükemmel yapmadığını dile getirirken AB'ye suçlamalar yöneltti. Komisyonun raporu hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: Dün Fransa Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Konuşmada daha çok Avrupa vurgusu vardı… Biz tabii ki Balkan ülkelerine genişleme perspektifi verilmesine destek veriyoruz.

Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Fasıllar ülkenin kriterleri hayata geçirmesine bağlı olmalı. Fasılların açılmaması demek 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir.

Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fiili durumun altını çizmek başka bir şeydir, açılmayacak diye taahhütte bulunmaları ayrı bir şeydir. Türkiye'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp komşuluk perspektifi kabul edilemez.

Türkiye'nin aday olma konusu bir tarafa bırakılamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok. Türkiye'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla itham ediyor. AB değerlerinden uzaklaşma sözü siyasi bir yaklaşımdır.

Kıbrıs konusunda ise ilkesizlik devam ediyor. Koskoca AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumdadır. Mahalle dayanışması dediğim, AB'nin kendi değerleriyle çelişen bir tutumdur.

Kuşkusuz bu rapor da, diğer raporlar da doğası gereği eleştireldir. Biz bu eleştirileri fırsat kabul ediyoruz. Beraber çalışmaya odaklı bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa, birileri bizim için çalışmış, belli noktaları tespit etmiş deriz, ancak burada geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz. Biz her şeyi mükemmel yapıyoruz demiyoruz. Kimse mükemmel değil.

Türkiye'de 'FETÖ'cü terör örgütü, yargıyı ele geçirmek üzereyken, hâlâ bu eleştirileri sürdürüyorlar. Peki Türkiye'ye hangi ortak çalışma önerisinde bulunmuşlar? AB, "FETÖ" tehdidini anlamaktan uzak.

"FETÖ"den "Gülen hareketi" diye bahsedilmesini kınıyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidini anlamıyorlar.

Avrupa Birliği, siyasi ve insani açıdan doğru yerde durmuyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamıyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili gerçeklerle uyuşmayan yorumlar var. İLGİLİ HABER AB Bakanı Ömer Çelik: Türkiye'yi rakip gören bir AB, siyaset tuzağına düşer