AA'dan dikkat çeken haber: CHP'den 'aday' anketi

CHP'de baskın seçim kararı sonrası aday tartışması yaşanıyor.
AKP, CHP'nin adayının belli olmaması üzerinden yüklenmeye devam ederken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Anadolu Ajansı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne çıkaran bir habere imza atması dikkat çekti.
AA'nın haberinde, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyu yoklamaları ve anketler yapıldığı, parti anketlerinden Kılıçdaroğlu'nun isminin öne çıktığı belirtildi.
Haberde, parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki alternatif adayın İlhan Kesici olduğu yönündeki kulis bilgileri ve Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte atacağı adımlar merak konusu.
BOZDAĞ 'KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYOR
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugün konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı:
"Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Hodri meydan, gel yarışalım.' diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Demesi lazım ki 'Ben başpehlivanım.' Hakem kim? Aziz Türk milleti. Erdoğan, siyasetin başpehlivanlarından bir tanesi. Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki 'Ben de eroğlu erim, ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım."