AA'dan dikkat çeken haber: CHP'den 'aday' anketi

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyu yoklamaları ve anketler yapıldığı, parti anketlerinden Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı ileri sürüldü.

CHP'de baskın seçim kararı sonrası aday tartışması yaşanıyor.

AKP, CHP'nin adayının belli olmaması üzerinden yüklenmeye devam ederken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Anadolu Ajansı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne çıkaran bir habere imza atması dikkat çekti.

AA'nın haberinde, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyu yoklamaları ve anketler yapıldığı, parti anketlerinden Kılıçdaroğlu'nun isminin öne çıktığı belirtildi.

Haberde, parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki alternatif adayın İlhan Kesici olduğu yönündeki kulis bilgileri ve Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte atacağı adımlar merak konusu.

BOZDAĞ 'KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYOR

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugün konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı: