AA sonuçlarında İnce'nin oyları yüzde 30'u geçti

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan sonuçlarda Tayyip Erdoğan'ın oylarının düzenli olarak düştüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan seçim sonuçlarında AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki düzenli düşüş dikkat çekiyor.

Sonuçlarda Muharrem İnce'nin oylarının sürekli arttığı görülüyor.

18.45'te açıklanan sonuçlarda Erdoğan'ın oyu 59,1, İnce'nin oyu 26,5 olmuştu.

19.00'da sonuçların Erdoğan 58,4, İnce 27,3 şeklinde olduğu görüldü.

19.15'te Erdoğan'ın oyları yüzde 57,3'e düşerken, İnce'nin oyu 28,1'e yükseldi.

19.30 itibariyle Erdoğan'ın oyu 56,83, İnce'nin oyuysa 28,39 oldu.

ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 56'NIN ALTINDA

20.00 itibariyle Erdoğan'ın oyu yüzde 55,93 olurken, İnce'nin oyu yüzde 28,93 oldu. Açılan sandık oranı yüzde 59,7 olarak veriliyor.

20.15'te Erdoğan'ın oyu yüzde 55,47, İnce'nin oyu yüzde 29,20 olarak güncellendi.

ERDOĞAN'IN OYU 55'İN ALTINA DÜŞTÜ

20.30 itibariyle Erdoğan'ın oyu yüzde 54,96'ya gerilerken, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 29,47 oldu. Erdoğan'ın oyundaki düzenli azalışın sürmesi dikkat çekiyor.

20.45'te Erdoğan'ın oyu yüzde 54,54, İnce'nin oyuysa yüzde 29,73 olarak veriliyor. Açılan sandık oranıysa yüzde 79,6.

21.00'de Erdoğan'ın oyu yüzde 54,08 olurken, İnce'nin oyu yüzde 30'a yaklaşarak 29,98'e yükseldi.

MUHARREM İNCE YÜZE 30'UN ÜZERİNDE

21.15'te Erdoğan'ın oyu yüzde 53,73, İnce'nin oyu 30,20 oldu. Anadolu Ajansı verilerinde İnce yüzde 30'u geçmiş oldu.

21.30'da Erdoğan'ın oyları yüzde 53,41, İnce'nin oyuysa yüzde 30,37 oldu. Açılan sandık oranıysa yüzde 89,3.

SANDIKLARIN YÜZDE 90'INDAN ÇOĞU AÇILDI

21.45 itibariyle Erdoğan'ın oyu 53,21, İnce'nin oyuysa yüzde 30,49 oldu. Açılan sandık oranı yüzde 91,2.

22.00'de Erdoğan'ın oyu yüzde 52,98, İnce'nin oyu yüzde 30,60 oldu.

22.15'te son verilere göre Erdoğan yüzde 52,86, İnce yüzde 30,66 oy alıyor.

22.30 itibariyle Erdoğan yüzde 52,77, İnce yüzde 30,72 oy aldı.

SANDIKLARIN YÜZDE 96,1'İ AÇILDI

22.45'te Erdoğan'ın oyu yüzde 52,69, İnce'nin oyu yüzde 30,75 olarak duyuruldu. AA sonuçlarına göre sandıkların yüzde 96,1'i açıldı.

AA VERİ GİRİŞİNİ DURDURDU

23.00 itibariyle Anadolu Ajansı veri girişini yavaşlattı. Açılan sandık oranı yüzde 96,4'e yükselirken, Erdoğan'ın oyu yüzde 52,67'ye geriledi, İnce'nin oyuysa yüzde 30,75'te kaldı.